Apple исправила старую ошибку в iPhone ценой появления новой

Apple устранила популярную ошибку с экраном iPhone, но сломала важную функцию устройства. Об этом сообщает издание GizChina, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты обратили внимание на жалобы пользователей iPhone на то, что после ремонта и замены старого экрана в неавторизованном сервисном центре на новый на устройстве отключалась функция разблокировки по лицу. В компании исправили данный недостаток, однако ценой появления новой ошибки.

Некоторые пользователи, которые столкнулись с ошибкой Face ID, сообщили, что проблема устранена. Но после обновления на смартфонах, дисплеи которых были установлены в неофициальных СЦ, отключилась функция True Tone. Данная опция регулирует цвета на iPhone, подстраивая их под условия внешней освещенности таким образом, чтобы картинка на экране была более естественной.

По словам журналистов, компания еще не отреагировала на данную проблему. Ожидается, что инженеры Apple устранят неполадку в ближайшее время.