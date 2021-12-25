Модератор TikTok подает в суд на начальство

Модератор контента соцсети TikTok Кэнди Фрейзер подала иск на компанию ByteDance, владеющую сервисом, сообщает NDTV. Истица заявила, что ей и ее 10 тыс. коллег приходится ежедневно просматривать жестокие видеоролики, связанные с каннибализмом, жестокими убийствами, самоубийствами, детской порнографией и издевательством над животными, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Фрейзер, TikTok требует, чтобы модераторы работали в бешеном темпе, просматривая тысячи видео за 12-часовую смену с часовым перерывом на обед и двумя 15-минутными перерывами.

"Из-за огромного количества контента модераторам дается не более 25 секунд на видео. Приходится просматривать от трех до десяти видео одновременно", - отметили адвокаты истицы.

Фрейзер указала в иске, что страдает от посттравматического стрессового расстройства из-за всех тревожных видеороликов, которые ей приходилось смотреть. Она также призвала других страдающих модераторов присоединиться к ней в коллективном иске.