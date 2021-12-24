https://news.day.az/hitech/1419787.html Huawei выпустила умные очки, которые позволяют контролировать здоровье
Huawei выпустила умные очки, которые позволяют контролировать здоровье
Компания Huawei представила новые умные очки с функцией контроля за здоровьем. Об этом пишет GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Устройство работает под управлением HarmonyOS. Оно выпущено в форм-факторе классических очков.
В аксессуар можно установить линзы с диоптриями или с тонировкой и защитой от УФ-излучения.
Также гаджет оснащен встроенными динамикамии и микрофоном для ответа на звонки, прослушивания музыки и обращения к голосовому помощнику, и имеет встроенные камеры.
Кроме того, в очки встроено контролирующее осанку пользователя приложение.
Работать в автономном режиме они могут до 16 часов.
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