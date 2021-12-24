Huawei выпустила умные очки, которые позволяют контролировать здоровье

Компания Huawei представила новые умные очки с функцией контроля за здоровьем. Об этом пишет GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Устройство работает под управлением HarmonyOS. Оно выпущено в форм-факторе классических очков.

В аксессуар можно установить линзы с диоптриями или с тонировкой и защитой от УФ-излучения.

Также гаджет оснащен встроенными динамикамии и микрофоном для ответа на звонки, прослушивания музыки и обращения к голосовому помощнику, и имеет встроенные камеры.

Кроме того, в очки встроено контролирующее осанку пользователя приложение.

Работать в автономном режиме они могут до 16 часов.