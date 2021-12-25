NASA отправило в космос телескоп James Webb ценой $10 млрд

Телескоп James Webb отправился в космос на ракете Ariane 5. Запуск был произведен с космодрома Куру во Французской Гвиане, прямая трансляция старта велась на Youtube-канале NASA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

James Webb станет самым мощным астрономическим инструментом в руках ученых. Он позволит исследователям увидеть далекое прошлое вселенной, формирование первых галактик и свет первых звезд.

Считается, что телескоп станет преемником Hubble, и превзойдет его по многим параметрам. Так, диаметр складного главного зеркала James Webb достигает 6,5 м против 2,4 у предшественника. Кроме того, новая космическая обсерватория будет работать в ИК-диапазоне, что даст ей больше возможностей для изучения далеких галактик.

Телескоп будет выведен на орбиту вокруг точки Лагранжа L2, путь до нее займет около месяца. Еще около 5 месяцев потребуется на настройку оптики и калибровку научных приборов, так что первые изображения будут получены примерно через полгода.