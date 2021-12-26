Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли

Китай вывел в воскресенье на орбиту новый спутник дистанционного зондирования Земли "Цзыюань-1 02E", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Запуск осуществлен в 11:11 по пекинскому времени (06:11 мск) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси (Северный Китай) с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4-си" ("Великий поход - 4").

Агентство не приводит подробности запуска и назначения спутника, отмечая лишь, что это 403-й пуск с помощью ракеты-носителя серии "Великий поход".

Известно, что этот спутник, разработанный Китайской академией космических технологий, предназначен для стереоскопического картографирования поверхности Земли в высоком разрешении.