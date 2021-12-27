Смартфон Xiaomi на самом мощном процессоре рассекретили до анонса

В сети оказались презентационные видео и спецификации нового флагмана от Xiaomi. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в разгоне новости участвовал и известный инсайдер Эван Бласс.

Но тут интересны не столько цифры и то как смартфон будет выглядеть, а то, что это должен быть первый аппарат на новейшем флагманском процессоре от Qualcomm: Snapdragon 8 Gen 1. Его не так давно презентовали и по уверениям самой Qualcomm выходит, что это невероятной мощности система на чипе, заточенная в том числе для так называемой вычислительной фотографии.

Например, было заявлено, что смогут за секунду обсчитывать 3,2 гигапикселя графической информации. Это, например, видео 8К и частотой 30 кадров в секунду причем в HDR - а значит вместо одного кадра снимают несколько с разными настройками, а потом на лету высчитываю из них один. И на той же презентации было объявлено, что первый смартфон с этим чипом выпустит Xiaomi.

Но тут в сети оказались результаты синтетического теста будущего телефона от другой китайской компании, Realme, который показал абсолютный рекорд условной производительности за всю историю замеров. Как раз благодаря новому процессору от Qualcomm. То есть Xiaomi наверняка, как и было оговорено, будет в продаже первой с новым чипом, но праздник первенства компания Realme им немного подпортила.