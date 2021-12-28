Информационно-Вычислительный Центр (ИВЦ), действующий в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта (МЦРТ), объединился с другим учреждением министерства - ООО AzInTelecom. ООО AzInTelecom, реорганизованное путем слияния двух учреждений, будет применять корпоративные стандарты в управлении, основанные на передовой практике.

Согласно указу Президента Азербайджанской Республики от 27 апреля 2021 года организация, координация и осуществление мероприятий в области цифровой трансформации в нашей стране возложена на Министерство Цифрового Развития и Транспорта. В целях реализации указа начата работа по усовершенствованию корпоративного управления и механизмов использования госимущества в подведомственных учреждениях МЦРТ и оптимизации деятельности этих учреждений.

Наряду с указом о совершенствовании управления в области цифровой трансформации, указ о создании "Правительственного облака" (G-cloud) и мерах в сфере предоставления облачных услуг актуализировал слияние двух структур, а также реорганизацию AzInTelecom. Слияние позволит оптимизировать работу инфраструктуры в Дата-центре, сформировать государственные информационные системы и резервы в моделях облачных услуг на основе облачных технологий, централизовать технический персонал для организации электронных услуг, оптимизировать затраты в этой сфере и создать единый механизм контроля доходов. Благодаря реорганизации AzInTelecom, нововведения, которые будут внедрены в Дата-центре, позволят добиться успеха таких инициатив, как "Большие данные" (Big data), а также быстрой реализации концепции "Умный город" (Smart City) и "Умное село" (Smart Village).

Новый подход облегчит разработку сертификатов цифровой подписи. Концепция электронной подписи, сочетающая биометрическую аутентификацию и облачные технологии, предоставит гражданам более быструю и доступную услугу.

Отметим, что слияние откроет горизонты для создания новых субъектов предпринимательства, позволяющих интегрировать технологические системы, услуги и продукты. Объединение ИВЦ, имеющий богатые традиции ИКТ, с AzInTelecom, обладающей ведущей цифровой инфраструктурой, будет способствовать эффективному внедрению процессов трансформации, а также поможет Азербайджану стать центром инноваций в регионе и развития цифровых технологий.