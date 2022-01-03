Умные часы смогут определять депрессию и биполярное расстройство

Fitbit подала патент на технологию, которая может прогнозировать различные психические заболевания владельцев умных часов, пишет портал Screenrant, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания будет использовать данные об активности пользователя и анализе голоса, чтобы предупреждать о депрессии и биполярном расстройстве. В будущем Fitbit расширит список заболеваний.

В частности часы будут измерять частоту пульса в состоянии покоя и во время сна. По заверению компании, это ключевой показатель для диагностики вышеуказанных заболеваний.

Патентная заявка предполагает, что компания может также использовать игры для оценки психического здоровья своих пользователей.

В документе также предполагается, что устройство будет анализировать содержание текстовых сообщений и электронных писем.