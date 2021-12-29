Более 1,5 миллиарда пользователей Apple находятся в опасности

В App Store обнаружили несколько вредоносных сервисов для просмотра фильмов, пишет Forbes со ссылкой на заявление разработчика Коста Элефтериу. Сообщается, что в опасности находятся 1,6 млрд владельцев iPad и iPhone, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Элефтериу, эти приложения замаскированы под фоторедакторы и платформы для просмотров трейлеров к фильмам, и самих кинокартин. Все они представляют собой Fleeceware-приложения, которые тайно крадут деньги пользователей.

Схема заключается в следующем: пользователь скачивает нужное ему приложение с бесплатным пробным периодом, чаще всего составляющим срок в три дня. Затем с него автоматически списывают несоразмерно крупные суммы за подписку.

При этом Apple получает 15-30% от дохода таких сервисов. По словам Элефтериу, компания специально не удаляет их из магазина ради наживы.

"В то время как Apple не контролирует свой App Store, эти приложения уже скачали более 2 млн раз и теперь они приносят своим создателям примерно $16 тыс. в день, или около $6 млн в год", - заявил разработчик.