Маск выпустит человекоподобного робота-компаньона

Во время подкаста Лекса Фридмана глава Tesla Илон Маск заявил о намерении создать человекоподобного робота к концу следующего года, пишет портал Electrec. Однако сроки начала серийного производства миллиардер обозначить пока не готов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Маск также отметил, что в будущем каждый робот сможет обзавестись уникальными чертами личности и стать хорошим компаньоном для своего владельца.

"Со временем он может обрести уникальную личность. Нельзя сказать, что все роботы будут одинаковыми. Личность каждого будет развиваться для лучшей адаптации к владельцу, если так можно выразиться", - объяснил Маск.

Он также указал на сходство будущих роботов Tesla с известными персонажами "Звездных войн" - роботами C3PO и R2D2.

Антропоморфная машина также будет выполнять различную рутинную работу для человека, например, поход в магазин.

Впервые Маск рассказал о планах создать робота летом этого года. Тогда на презентации, посвященной дню искусственного интеллекта, робота изображал актер в костюме.