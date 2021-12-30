Пользователей WhatsApp предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники придумали новый способ обмана пользователей WhatsApp, сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жертве приходит сообщение от неизвестного номера с таким текстом: "Кто вы? Я нашел ваш номер у себя в телефоне". Если пользователь отвечает, то мошенник начинает делать комплименты и пытаться подружиться, попутно выпрашивая у него личную информацию: возраст, род деятельности, привычки и так далее.

Мошенники также могут прислать якобы свое фото, чтобы заполучить доверие жертвы и узнать конфиденциальную информацию вплоть до получения интимных фотографий.

После этого он попросит пользователя добавить его в друзья в какой-нибудь соцсети, чтобы узнать круг близких людей.

После этого мошенник начнет шантажировать жертву и угрожать, что поделится с друзьями или родственниками интимными фотографиями пользователя или его секретами.