Tesla отозвала почти полмиллиона электрокаров

Компания Tesla вернула на доработку порядка 475 тыс. электрокаров, проданных в США, из-за возможных проблем с камерами заднего вида и замками багажников. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Tesla отозвала 475 тыс. автомобилей в США - что практически равно уровню ее международных поставок в прошлом году - из-за технических неполадок, которые могут увеличить риск аварий", - говорится в сообщении.

Производитель решил отозвать все автомобили Model 3, собранные в 2017-2020 годах, из-за поврежденного кабеля камеры - более 356 тыс. машин. Кроме того, Tesla отозвала 119 тыс. электромобилей Model S, выпущенных после 2014 года, так как у них может быть неисправен замок переднего багажника.