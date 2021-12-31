Выбрана лучшая игра года

Журналисты издания Eurogamer выбрали 10 лучших игр года. Об этом сообщается на сайте проекта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лучшей игрой была названа Unpacking - игра-головоломка от студии Witch Beam, геймплей которой построен на распаковке различных коробок. Тайтл доступен на ПК и популярных приставках. "Есть что-то успокаивающее в том, чтобы аккуратно складывать футболки и носки и гордо складывать книги на когда-то пустые полки", - отметили тайтл журналисты.

На второй позиции оказалась Halo Infinite, которую авторы назвали достойным продолжением легендарной серии Halo. На третьем месте разместилась Returnal: "В идеальном мире все эксклюзивы должны быть такими: сфокусированными, отчетливыми, отражающими вложенный в них труд разработчиков".

В топ-10 рейтинга также попали Death's Door, Metroid Dread, Dorfromantik, Wildermyth, The Artful Escape, Hitman 3 и Forza Horizon 5.

В заключении специалисты отметили, что 2021-й оказался годом затишься, когда на рынок вышло не очень много ярких проектов. "Нам нужно подождать следующего года, чтобы увидеть продолжение Breath of the Wild, Starfield, Elden Ring и Horizon Forbidden West", - говорится в материале.