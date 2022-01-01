Предсказана растущая популярность складных смартфонов

В 2022 году по ряду причин на рынке появится огромное количество складных смартфонов.

Об этом сообщает издание TechRadar, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы медиа проанализировали сегмент девайсов со складным экраном и предсказали, что рынок этих устройств будет расти. В первую очередь это будет вызвано удешевлением компонентов для производства смартфонов нового типа. "Новые технологии всегда дороги, пока они не становятся популярными, и складных экранов это тоже касается", - подчеркнули авторы.

Также специалисты уверены, что в 2022 году на рынке складных телефонов возникнет сильная конкуренция - сразу несколько ведущих брендов будут бороться за потребителя в этом сегменте. Свои устройства с гибким дисплеем должны показать TCL, Realme, Vivo, Google, Apple и другие компании.

В заключении авторы отметили, что лидером на данном рынке является Samsung. Судя по слухам, в компании намерены расширять линейку и выпускать больше устройств с гибким дисплеем. "Оценивая перспективы новых гаджетов, к которым присматриваются потребители, многие компании последуют примеру Samsung", - говорится в материале.

Ранее китайские источники уточнили, что в 2022 году стоимость смартфонов с гибким экраном снизится. Девайсы должны подешеветь, но их цена все равно останется на уровне флагманских телефонов.