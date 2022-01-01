Илон Маск намерен создать человекоподобного робота

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил о желании создать работоспособный прототип человекоподобного робота к концу текущего года, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Устройство уже получило название - Tesla Bot. Предполагается, что гуманоидный робот сможет развиваться. В первую очередь Tesla Bot будет выполнять несложную работу за человека, собирать овощи или фрукты на фермах.

"Со временем он может обрести уникальную личность. Нельзя сказать, что все роботы будут одинаковыми. Личность каждого будет развиваться для лучшей адаптации к владельцу, если так можно выразиться", - отметил Маск.

В основу "ментального устройства" Tesla Bot будут включены наработки компании в сфере искусственного интеллекта, задействованные при создании систем активной помощи водителю.

Серийное производство может начаться на предприятии Tesla в Техасе. Сам Маск пока не готов назвать сроки начала такого выпуска роботов, но пообещал, что прототип "достойного уровня" появится ближе к концу 2022 года.