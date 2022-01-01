https://news.day.az/hitech/1422441.html Сельджук Байрактар анонсировал проведение фестиваля «Технофест-2022» в Азербайджане - ВИДЕО
Сельджук Байрактар анонсировал проведение фестиваля «Технофест-2022» в Азербайджане - ВИДЕО
Технический директор компании "Baykar" Сельджук Байрактар на своей странице в "Twitter" поделился публикацией в связи с фестивалем "Технофест-2022".
Как передает Day.Az, из подписи к публикации следует, что указанный фестиваль пройдет в Турции и Азербайджане.
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