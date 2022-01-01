Сельджук Байрактар анонсировал проведение фестиваля «Технофест-2022» в Азербайджане

Технический директор компании "Baykar" Сельджук Байрактар на своей странице в "Twitter" поделился публикацией в связи с фестивалем "Технофест-2022".

Как передает Day.Az, из подписи к публикации следует, что указанный фестиваль пройдет в Турции и Азербайджане.