АвтоВАЗ официально стал российской компанией

Владеющее АвтоВАЗом совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и французского автопроизводителя Renault под названием Alliance Rostec Auto B.V. переведено из нидерландского офшора в российскую юрисдикцию. Как передает Day.Az со ссылкой на motor.ru, теперь все акции АвтоВАЗа переданы новой совместной компании - зарегистрированному в Москве ООО "Лада Авто Холдинг". Совместное предприятие Alliance Rostec Auto B.V. было создано альянсом Renault-Nissan и российской госкорпорацией "Ростех" в 2012 году.

"В соответствии с договорённостями переход СП в российскую юрисдикцию завершен. 100 процентов акций АвтоВАЗа переданы новой совместной компании - "Лада Авто Холдинг", имеющей юридический адрес в Москве", - сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростех". Зарегистрированной в Нидерландах компании изначально принадлежало 76,25 процентов акций АвтоВАЗа, но к январю 2019 года оставшийся пакет был полностью выкуплен у других акционеров, а долю акций тем самым довели до 100 процентов. В совместном предприятии 67,6 процентов акций принадлежат Renault и 32,4 процента - "Ростеху". Вопрос о переводе совместного предприятия в российскую юрисдикцию обсуждался с 2018 года.

Это решение связано с тем, что с 1 января 2022 года прекращает действие межправительственное соглашение между Россией и Нидерландами "Об избежании двойного налогообложения". "АвтоВАЗ - отечественный бренд, завод работает в России, сейчас мы юридически это закрепляем. Французские партнёры полностью поддерживают такое решение", - отметил "Ростех". В июне прошлого года президент АвтоВАЗа Николя Мор говорил, что перевод в российскую юрисдикцию планируется завершить до конца 2021 года. Он также подчеркнул, что это событие не повлияет на деятельность АвтоВАЗа.