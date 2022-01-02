Tesla отзывает в Китае примерно 200 000 электромобилей

Государственная администрация по регулированию рынка Китая вчера сообщила, что компания Tesla отзовет на китайском рынке около 200 000 электромобилей, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Это число включает 19 697 импортированных электромобилей Model S, 35 836 импортированных электромобилей Model 3 и 144 208 электромобилей Model 3 китайского производства.

Автопроизводитель отзывает эти электромобили, произведенные в течение определенного периода времени из-за возможных рисков для безопасности. Одновременно стало известно, что по этой же причине Tesla отзывает почти 500 000 электромобилей на рынке США.