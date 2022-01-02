Apple продолжает удерживать лидерство даже на китайском рынке смартфонов

Успех линейки iPhone 13 обсуждался уже не раз. Как оказалось, благодаря новинкам Apple смогла второй месяц подряд удерживать звание лидера рынка смартфонов Китая, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В ноябре Apple заняла 23,6% рынка, нарастив показатель с 22% в октябре. При этом на втором месте была Vivo, но с показателем лишь 17,8%.

В целом Apple смогла нарастить продажи iPhone с октября по ноябрь на 15,5%. Отчасти такой рост стал возможен благодаря распродажам 11 ноября. Но аналитики считают, что уже по итогам декабря или января продажи Apple в Поднебесной начнут снижаться.