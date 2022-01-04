McLaren в третий раз отложил продажи первого гибридного суперкара

Компания McLaren в третий раз отложила старт продаж первого гибридного суперкара Artura. Как передает Day.Az со ссылкой на motor.ru, из-за проблем с цепочками поставок клиентам начнут выдавать купе не раньше июля 2022 года. Изначально продажи должны были стартовать осенью 2021 года, то есть задержка составит по меньшей мере девять месяцев. Журналисты предполагают, что Artura по сути принесли в жертву более маржинальным моделями вроде Elva и 765LT Spider.

Судьба McLaren Artura была не ясна, пока представитель британской марки Роджер Ормишер не назвал новый срок начала поставок в беседе с Automotive News.

Руководитель пресс-службы подчеркнул, что производитель суперкаров "продержался дольше, чем остальные", но в конце концов дефицит микрочипов добрался и до McLaren.

Подключаемый гибрид Artura окажется первым массовым бензин-электрическим McLaren. Новое купе стало первенцем новой архитектуры MCLA, получило облегчённый 3,0-литровый двигатель V6 и перспективную 8-скоростную роботизированную трансмиссию со встроенным электродвигателем, так что по удельной мощности 680-сильная Artura превосходит все суперкары McLaren, уступая только лимитированным моделям вроде Elva и Senna.

Поскольку McLaren давно раскрыл цены и запустил конфигуратор, заказы на суперкар продолжают поступать, так что британской марке наверняка придётся придумать, как скомпенсировать длительное ожидание клиентов.

В Великобритании Artura стоит от 185 500 фунтов стерлингов, в США - от 229 500 долларов.