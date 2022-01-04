https://news.day.az/hitech/1422964.html Apple стала первой компанией, чья капитализация превысила $3 трлн
Apple стала первой компанией, чья капитализация превысила $3 трлн
Американская Apple стала первой в мире компанией, чья капитализация превышает три триллиона долларов.
Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Акции компании дорожают почти на три процента. По состоянию на 23:00 3 января (по бакинскому времени) показатель достиг 182,4 доллара за ценную бумагу. Отметается, что впервые в мире рыночная стоимость компании превысила три триллиона долларов.
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