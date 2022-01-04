Apple стала первой компанией, чья капитализация превысила $3 трлн

Американская Apple стала первой в мире компанией, чья капитализация превышает три триллиона долларов.

Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Акции компании дорожают почти на три процента. По состоянию на 23:00 3 января (по бакинскому времени) показатель достиг 182,4 доллара за ценную бумагу. Отметается, что впервые в мире рыночная стоимость компании превысила три триллиона долларов.