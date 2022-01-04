Специалист поделился способами сохранить заряд смартфона подольше
Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев поделился способами сохранить заряд смартфона подольше, пишет "Прайм", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам Тимофеева, сэкономить энергию батареи можно с помощью функции WakeLocks, "Умного режима" или "Режима энергосбережения". "Иногда хочется, чтобы расход батареи шел только на нужное нам приложение или процесс в памяти и радиомодуль, отвечающий за прием звонков. Так, функция WakeLocks способна значительно экономить заряд, но даже здесь самые активные приложения сложно бывает отключить", - заявил специалист.
Тимофеев уточнил, что в смартфонах есть функция "Умный режим", позволяющая активировать адаптивный формат работы, а в Iphone есть специальный "Режим энергосбережения", который продлевает работу телефона на два-три часа. "Данная опция может добавить 2-3 часа работы за счет ограничения сетевой активности (прием почты, автообновлений), отключения анимации элементов навигации и меню интерфейса", - сказал Тимофеев. Комбинация *#9900# поможет "откалибровать" аккумулятор, если перерасход заряда связан со сбоем системы. Тимофеев добавил, что данная функция срабатывает не на всех устройствах Android.
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