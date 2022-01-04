Самые популярные в Азербайджане соцсети

В декабре 2021 года активность пользователей Facebook в Азербайджане выросла на 3,1 процентного пункта по сравнению с ноябрем.

Как передает АПА со ссылкой на данные отчета Центра статистики Global Stats, по состоянию на 1 января этого года доля Facebook на рынке социальных медиа Азербайджана составила 58,3%, что на 37,8 процентных пункта больше соответствующего показателя прошлого года. По популярности Facebook занимает первое место на рынке социальных медиа страны, передает Day.Az.

Второе место по популярности среди социальных сетей занимает Pinterest. YouTube занимает 3-е место с долей рынка 10,3%.

Распределение долей других социальных сетей таково: Instagram - 8,91%, Twitter - 7,52%, Вконтакте - 1,88%, Tumblr - 1,6% и т.д.