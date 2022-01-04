Samsung представила "фанатский" Galaxy S21 FE

Samsung презентовала более доступную версию базовой модели Galaxy S21 - "фанатский" флагман Galaxy S21 FE 5G. Информация о модели появилась на украинском сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Новый смартфон имеет экран Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,4 дюйма, разрешением 2340×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Его защищает стекло Gorilla Glass Victus.

За работу гаджета отвечает процессор Snapdragon 888 и аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с функцией быстрой зарядки. Есть защита от пыли и влаги по стандарту IP68.

Телефон оснащен блоком из трех камер - основной и ультраширокой на 12 Мп, а также телеобъективом на 8Мп. Разрешение фронталки - 32 Мп.