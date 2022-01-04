В работе Telegram произошел сбой

Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются во вторник, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 20:20 (GMT+4) было зафиксировано 486 отчетов о сбоях в работе мессенджера.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (50%) жаловались на сбои в работе приложения, 36% - на проблемы с подключением к серверу, 14% испытывали трудности при отправке сообщений.