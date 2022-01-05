BMW показала кроссовер, меняющий цвет

На технологической выставке CES 2022 в Лас-Вегасе компания BMW представила электрический кроссовер iX с инновационной схемой окраски.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на видеоролик с демонстрацией изменения цвета кузова обратило внимание издание TJournal.

Кузов BMW iX меняет цвет по нажатию одной кнопки - с темно-серого на белый и на бело-серый. Краска оказалась чувствительна к температуре, поэтому на выставку привезли запасной автомобиль, если кузов кроссовера станет горячим или холодным, написал загрузивший видео пользователь Twitter.

Вместе с новой технологией баварский автопроизводитель представил "заряженную" версию электрокроссовера - iX M60. Эта модель стала первой в истории BMW M, изначально разработанной в формате электромобиля. Мощность силовой установки составляет 619 л.с., а максимальный крутящий момент - 1100 Нм. На разгон от 0 до 100 км/ч автомобилю требуется 3,8 секунды.