Раскрыты особенности VR-шлема для PlayStation

Sony раскрыла характеристики нового VR-шлема. Об этом сообщается в блоге PlayStation, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В заявлении на сайте компания сообщила название будущего девайса - PlayStation VR2. Представители Sony не стали демонстрировать изображения устройства, но показали его главные особенности. Аппарат будет иметь OLED-дисплей с поддержкой 4K HDR и полем обзора 110 градусов. Разрешение на каждый глаз пользователя составит 2000х2040 пикселей, экран будет поддерживать частоту 90 или 120 герц.

Устройство следит за направлением глаз, фиксирует повороты головы и прочие движения игрока. Также PlayStation VR2 поддерживает виброотдачу. "Обратная связь с гарнитурой - это новая сенсорная функция, которая усиливает ощущения игрока от действий в игре", - отметили представители Sony.

Гарнитура виртуальной реальности получит поддержку контроллеров PS VR2 Sense с адаптивными курками. К приставке PlayStation девайс будет подключаться через порт USB-C.

Компания также анонсировала игру Horizon Call of the Mountain - новый тайтл позволит оценить все преимущества гарнитуры VR. Сроки выхода гаджета для геймеров не сообщаются.