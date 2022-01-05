Microsoft исправила «ошибку 2000 года»

Microsoft рассказала об исправлении ошибки в своих системах, связанной с наступлением нового года. Об этом сообщает издание Bleeping Computer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Из-за бага в модуле FIP-FS, связанного с защитой почты от спама, сервера Exchange после наступления нового года могли не принимать корреспонденцию. По этой причине 1 января 2022 года многие пользователи не получили почтовых сообщений. Позже эксперты Microsoft объяснили, что ошибка была связана с тем, что значение даты хранится в 32-битной переменной int32 с максимальным значением 2 147 483 647. В 2022 году дата начинается со значения 2 201 010 001, что больше допустимого.

С похожей ошибкой общество сталкивалось больше 20 лет назад. Например, известна так называемая "проблема 2000", когда при двузначном представлении года 2000-й год интерпертировался старыми компьютерами как 00. В ряде случаев это приводило к крупным сбоям в системе.

Microsoft выпустила временное исправление, которое требует действий пользователя во время работы над обновлением. В этой связи для разворачивания апдейта может потребоваться вмешательство системных адимнистраторов. В компании пообещали, что в будущем выйдет автоматическое обновление, исправляющее ошибку.

В конце 2021 года создатели Windows 11 признали распространенную проблему с цветопередачей. Выяснилось, что многие пользователи жаловались на ошибки, когда в некоторых программах цвет на экране отображался некорректно.