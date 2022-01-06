Boeing показала новую модель перспективного гиперзвукового самолета

Корпорация Boeing показала на международном форуме AIAA SciTech новую модель гиперзвукового летательного аппарата. Как отмечают в издании The Drive, концепт был создан на базе беспилотника Valkyrie, представленного публике в 2018 году, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что при сходстве моделей новинка имеет более плоский фюзеляж. Также конструкторы изменили расположение двух двигателей под фюзеляжем, теперь они находятся внутри двух отдельных обтекателей.

По мнению экспертов, гиперзвуковой самолет можно применять для различных военных и коммерческих целей. По предварительным данным, он сможет развивать скорость М=5.

Основания для создания обновленной модели не указываются, однако беспилотник Valkyrie стал своеобразным ответом Boeing на гиперзвуковой военный самолет SR-72 от Lockheed Martin.