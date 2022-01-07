SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

Компания SpaceX в четверг запустила ракету Falcon 9 с очередной группой микроспутников Starlink.

Трансляция ведется на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 16:49 по местному времени. В этот раз на низкую околоземную орбиту выведут 49 микроспутников.

Первая ступень ракеты ранее использовалась при трех запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков.