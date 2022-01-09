https://news.day.az/hitech/1424494.html Twitter приступил к тестированию видеореакции на твиты - ФОТО
Twitter приступил к тестированию видеореакции на твиты - ФОТО
Twitter приступил к тестированию новой функции - фото- и видеореакции на твиты. Пользователь сможет снять фото или видео на сообщение, а оригинальная запись появится сверху, передает Day.Az со ссылкой на rb.ru.
Новую функцию в компании называют "более творческим способом" присоединиться к беседе.
Протестировать функцию пока можно только на IOS. Нововведение пока доступно ограниченному количеству пользователей. Реакции будут публиковаться в общей ленте.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре