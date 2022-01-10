Германия пригрозила Telegram миллионными штрафами

Мессенджер Telegram ждут миллионные штрафы в случае продолжения невыполнения немецкого законодательства. Такими последствиями владельцам мессенджера пригрозил министр юстиции ФРГ Марко Бушман. Об этом сообщает Bild am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, мессенджер должен был назначить контактное лицо в Германии и создать легко идентифицируемый способ для уведомления о противоправном контенте.

Бушман заявил, что сейчас эти обязанности нарушаются и власти ФРГ инициировали множество процедур наложения штрафов.