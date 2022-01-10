BMW превратила флагманский электрокроссовер iX в современный арт-кар

Китайская художница Цао Фэй в 2017 году создала уникальный проект BMW Art Саг на основе гоночного BMW M6 GT3, разработала для немецкой марки Digital Art Mode. Особое оформление для режима My Modes создано в рамках 50-летия глобальных культурных инициатив BMW - на то, чтобы воплотить "совершенную гармонию человечества и природы" в автомобильном интерьере, потребовался весь 2021 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на motor.ru, в ходе выставки Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе на флагманском электромобиле BMW iX М60 состоялась премьера "Квантового сада". Так Цао Фэй назвала произведение искусства для цифровой панели приборов и мультимедийной системы BMW Curved Display. Чтобы напомнить водителю и пассажирам электромобиля об изменениях и связях в современном мире, художница создала виртуальные галактики с яркими точками, лучами и туманностями.

Графические элементы движутся навстречу или отдаляются друг от друга, воплощая зачастую невидимые, но неразрывные нити между людьми, сообществами и системами. Кроме того, инсталляция олицетворяет способность влиять друг на друга даже на больших расстояниях и менять своё окружение.

Обещано, что Digital Art Mode появится в серийных моделях BMW уже в 2022 году. Ряд автомобилей марки получит новую функцию в заводском исполнении, а для других машин "Квантовый сад" будет доступен после выхода обновления программного обеспечения. О том, станет ли инсталляция Цао Фэй бесплатным дополнением или потребует оплаты, баварцы не сообщают.