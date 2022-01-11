Кошки портят сигнал интернета Starlink

Кошки вызвали проблемы у пользователя спутникового интернета Starlink. Об этом сообщил один из пользователей Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Starlink - это система глобального скоростного спутникового интернета, которую развертывает компания SpaceX. Пользовательский терминал Starlink в целом похож на спутниковую тарелку, с той лишь разницей, что в ее основе лежит фазированная антенная решетка, которая позволяет управлять направлением приема и передачи данных без физического поворота антенны.

Житель Канады Аарон Тэйлор опубликовал фотографию нескольких кошек, сидящих на тарелке Starlink. По его словам, "Starlink работал отлично, пока коты не обнаружили, что тарелка дает немного согреться в холодные дни".

Это происходит потому, что терминал обладает встроенной системой плавления снега, чтобы он не ухудшал качество сигнала. Однако, как пишет Тэйлор, кошки тоже портят качество сигнала и прерывают просмотр фильмов.

Пользователь также отметил, что дело не в том, что кошки замерзают: они самостоятельно покидают обогреваемый домик для кошек, чтобы в солнечные дни посидеть на тарелке. Ночью и в пасмурную погоду они остаются внутри.

Стоит отметить, что тарелки Starlink можно устанавливать не только на земле, а в любом месте, где есть прямая видимость со спутниками.