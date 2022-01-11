Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 задержат

Выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 задержат до осени 2022 года. О переносе релиза сообщил популярный украиноязычный блогер OLDboi в ролике на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации автора видео, о таком решении студии GSC Game World он узнал от источника. OLDboi уточнил, что украинские разработчики не спешат сообщать геймерам о переносе в связи с желанием собрать больше предзаказов.

Он добавил, что в GSC Game World официально сообщат о переносе выхода игры до начала весны или первого показа геймплея. По мнению блогера, полноценный выход S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится осенью 2022 года.

Также OLDboi уточнил, что выход игры для PlayStation 5 произойдет через 3-7 месяцев после основного релиза - не раньше 2023 года.