Honor выпустила первый гибкий смартфон

Китайский производитель Honor представил первый гибкий смартфон Honor Magic V. Как пишет The Verge, презентация гаджета состоялась в понедельник, 10 января, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Устройство оснащено внутренним 20-сантиметровым дисплеем с разрешением 2272x1984 пикселей и частотой обновления в 90 Гц. Внешний экран размером 16,4 см, 2560 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

В привычном виде смартфон имеет толщину 6,7 мм и длину 141,1 мм. В сложенном виде - 14,3 мм, и 72,7 мм, соответственно.

Также гаджет оборудован процессором Snapdragon 8 Gen 1 и батареей мощностью 4 750 мегаампер в час. Таким образом он заряжается на 50% за 15 минут.

Объем операционной памяти 12Гб, а внутренней - 256 или 512 Гб.

Honor Magic V обладает тремя камерами по 50 Мп и селфи-объективом в 42 Мп.