Специалисты рассказали, как следить за «выключенным» iPhone

Специалисты ZecOps протестировали вирус, который позволяет записывать видео с камер смартфона Apple и следить за его владельцем.

Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты компании, занимающейся вопросами безопасности, для изучения механизмов взлома iPhone создали программу NoReboot. Вирусная утилита получает постоянный доступ к камере и микрофону смартфона и может передавать данные на другое устройство. Отличительной особенностью программы является возможность имитации выключения девайса.

Специалисты рассказали, что при активации программа перехватывает управление смартфона. Когда пользователь пытается выключить телефон с установленным на нем вирусом NoReboot, iPhone имитирует данный процесс. Утилита демонстрирует стандартную анимацию на экране, а затем отключает дисплей. При этом программа продолжает записывать видео и звук.

Опасность NoReboot также заключается в том, что во время записи видео на экране не появляются предупреждающие индикаторы. При обычной работе с включенной камерой в верхней части дисплея iPhone демонстрируется точка зеленого цвета. Эксперты ZecOps сделали вывод, что смартфоны могут следить за своим владельцем даже с выключенным экраном.

Ранее специалисты ZecOps создали троян, который имитирует процесс выключения смартфона Apple. В случае когда пользователь дает команду iPhone выключиться, вирусная программа имитирует данный процесс, на самом деле не выключая телефон.