Индия испытала сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos

Индия провела испытание улучшенной корабельной версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, предназначенной для ВМС. Об этом во вторник, 11 января, сообщила индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Улучшенная противокорабельная версия сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos сегодня запущена с эсминца Visakhapatnam. Ракета точно поразила заданную цель", - говорится в сообщении.

Известно, что испытание ракеты проведено на индийском западном побережье.

В начале декабря Индия успешно протестировала новую зенитную ракету ближнего радиуса действия, разработанной для кораблей ВМС. Запуск ракеты производился с вертикальной пусковой установки на полигоне Чандипур в штате Одиша.

А в конце октября Индия испытала межконтинентальную баллистическую ракету Agni-5, способную преодолеть 5 тысяч километров.