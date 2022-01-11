В Instagram добавили долгожданную функцию

В фотосервисе Instagram добавили долгожданную функцию - возможность редактировать сетку профиля. Об этом в Twitter сообщил разработчик Алессандро Палуцци, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, пока функция доступна ограниченному числу пользователей, но вскоре ее введут для всех. Пользователи смогут менять публикации местами и закреплять некоторые из них наверху. Возможность закрепления записей уже есть в профилях соцсети Twitter и в Telegram-каналах.

Палуцци уточнил, что прошлые публикации можно будет менять в любом порядке, как и новые. Включить функцию можно в настройках личной страницы.

Также с выходом обновления у пользователей появится возможность добавлять в посты режима сторис новые стикеры с реакциями в виде эмодзи. Специалист добавил, что в Instagram продолжают работать над возможностью удаления учетной записи прямо из приложения.