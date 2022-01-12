В WhatsApp появилась новая функция
В WhatsApp сделали более удобным прослушивание голосовых сообщений - теперь их можно воспроизводить, не находясь внутри переписки. О появлении новой функции в мессенджере сообщает портал WABetaInfo, специализирующийся на новостях об улучшениях приложения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
При переключении на новый чат или главный экран мессенджера плеер голосовых сообщений появляется в верхней части приложения. Пользователям также доступны кнопки для остановки и запуска воспроизведения и индикатор длительности голосового сообщения.
Фоновое прослушивание позволяет переключаться на другие чаты, не прерывая воспроизведения аудио. Пока что нововведение работает в бета-версии WhatsApp для Android, но вскоре станет доступно для всех пользователей смартфонов на iOS и Android.
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