Владельцы Tesla из России обратились к Илону Маску

Владельцы электрокаров Tesla из России обратились к главе компании к Илону Маску с призывом открыть официальное представительство в России. Ролик опубликован на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если нужна какая-то запчасть, то мы ее заказываем из-за рубежа, и это превращается в приключение на долгие полгода. Мы очень просим тебя открыть официальный офис Tesla в России. Нам вас очень сильно не хватает!" - заявил один из водителей в видеообращении.

В описании к ролику говорится, что обращение поддержали "настоящие фанаты Tesla, которые упорно трудились, чтобы привезти автомобили в Россию из других стран".

Владение Tesla в России сопряжено с множеством проблем и сложностей. Авторы видео отметили, что совершают поездки на электрокарах, несмотря на отсутствие зарядок Supercharge, сервисных или дилерских центров. По их словам, открытие официальных офисов компании поможет решить множество проблем, и больше людей получит возможность купить электромобиль.