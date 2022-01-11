Умные очки Apple смогут настраивать оптическую силу линз

Компания Apple получила патент на технологию, которая позволит умным очкам Apple Glass настраивать линзы в зависимости от зрения владельца. Об этом во вторник сообщил портал Apple Insider, специализирующийся на новостях о продукции компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, технология предусматривает использование набора линз, среди которых есть жидкокристаллические линзы и настраиваемые линзы других типов. Один из возможных вариантов - использование линзы Альвареса, оптическую силу которой можно регулировать при помощи изменения взаимного расположения двух частей конструкции. Оптический материал жидкокристаллических линз, согласно Apple Insider, будет окружен электродами, которые позволят корректировать светопропускающую способность и другие характеристики очков.

Apple Glass также, вероятно, будут оснащены технологией отслеживания взгляда. Благодаря ей очки смогут фокусироваться на визуальных объектах, на которых сосредоточено внимание пользователя.

Портал отмечает, что компания Apple еженедельно подает патентные заявки, но это не гарантирует дальнейшее использование представленных в них технологий.