В Windows 11 нашли секретную функцию

Новая операционная система Microsoft позволяет работать с дискетами - устаревшими носителями информации. Об этом сообщает издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты издания заметили, что в "Диспетчере задач" Windows 11 - как и в ранних версиях ОС - можно вручную прописать путь для обновления или загрузки драйверов. В Windows 10 система указывала по умолчанию путь к А, который является общеупотребимым обозначением дисковода для чтения гибких магнитных дисков (floppy disk).

В новой ОС система предлагает обратиться к диску C, однако возможность прописать путь к диску А присутствует. Данная возможность не раскрывалась Microsoft, поэтому специалисты решили, что нашли секретную функцию Windows 11. Журналисты проверили гипотезу на практике и пришли к выводу, что операционная система нового поколения поддерживает дискеты, которые считаются устаревшими.

"Если у вас есть древняя дискета, то вы можете подключить ее к устройству с Windows 11, и она будет распознана ОС", - подчеркнули авторы. Дискета представляет из себя гибкий пластиковый диск, на который записывается информация. Данный вид носителя имел распространение с 1970-х и до конца 1990-х годов, постепенно ему на смену пришли компакт-диски и флеш-накопители.

В начале января специалисты Microsoft рассказали, что исправили "проблему 2022". Она была связана с тем, что ОС Windows могла некорректно интерпретировать данные с наступлением 2022 года.