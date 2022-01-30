Этот телефон с камерой-обманкой копирует iPhone 13 Pro

Китайский производитель телефонов Blackview анонсировал новый смартфон Blackview A95, который сзади очень сильно похож на iPhone 13 Pro, но при этом стоит в разы меньше, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Blackview A95 предлагается по цене 210 долларов за единственный вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, но первые покупатели смогут приобрести устройство за 160 долларов с 21 февраля. Телефон будет доступен в трёх цветах: Aurora Night Black, Summer Ocean Blue и Fantasy Galaxy Rainbow.

Blackview A95 оснащён 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ с каплевидным вырезом и стандартной частотой обновления 60 Гц. Он имеет соотношение сторон 20:9 и плотность 269 пикселей на дюйм. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Примечательно, что основная камера у него оснащена только одним датчиком изображения Sony IMX376 разрешением 20 Мп. Остальные два модуля являются муляжами.

Он оснащен однокристальной системой MediaTek Helio P70, телефон имеет слот для карт памяти MicroSD для дополнительной памяти, а также аккумулятор емкостью 4380 мА•ч с поддержкой 18-ваттной зарядки.

Телефон работает под управлением фирменной оболочки Doke OS с предустановленной операционной системой Android 11.