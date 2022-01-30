Назван способ защитить деньги при потере или краже смартфона

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как защитить средства при потере или краже мобильного телефона, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт объяснил, что если телефон кнопочный, то не стоит беспокоиться о защите денег. Исключением он назвал ситуацию, когда в телефонной книге записаны данные от банковских карт. Тогда следует обратиться в банк, чтобы сменить ПИН-коды или перевыпустить карту.

Соловьев также раскрыл способ защитить деньги при потере или краже смартфона. Если на нем установлено мобильное приложение банка, то средства на счету оказываются под прямой угрозой. В таком случае юрист посоветовал заблокировать доступ в программу кредитной организации.

"Необходимо немедленно с ближайшего телефона позвонить в свой банк и сообщить оператору о проблеме и попросить заблокировать доступ в онлайн-банкинг", - подчеркнул он.

Специалист добавил, что для минимизации рисков при потере гаджета следует включить функцию поиска телефона по GPS, а также настроить блокировку экрана с цифровым паролем. Не менее важно не использовать всплывающие уведомления.

"И самое главное: если в вашем телефоне установлен мобильный банк, то относитесь к нему как к своему кошельку - не разбрасывайте где попало и не оставляйте на видном месте", - заключил Соловьев.