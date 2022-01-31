Раскрыт дизайн обновленного продукта Apple

В рамках перехода на собственные однокристальные системы Apple полностью обновит iMac Pro. Об этом заявил инсайдер информационного агентства Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ПК получит новый дизайн - обновленный 27-дюймовый iMac Pro внешне будет похож на 24-дюймовый iMac. Кроме того, устройство получит дисплей Mini LED с частотой обновления изображения 120 Гц и чипсет Apple M1 Pro и Max.

Сообщается, что iMac Pro будет иметь 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной.

Официальных данных о дате выхода ПК пока нет. По информации Гурмана, устройство может быть запущено в начале 2022 года, предположительно, его анонсируют на весеннем мероприятии Apple.