Spotify меняет правила публикации контента

Стриминговая платформа Spotify представила новые правила для публикации контента из-за скандала с дезинформацией о коронавирусе, распространяемой в подкастах комика Джо Рогана, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Аудиостриминговый сервис добавит специальные пометки к выпускам подкастов. "Это предупреждение направит пользователей на наш портал, посвященный коронавирусу, - ресурсу, который предоставляет легкий доступ к фактам, основанным на данных, актуальной информации, которой делятся ученые, врачи, академики и органы общественного здравоохранения по всему миру", - говорится в сообщении.

Вместе с тем компания не стала удалять контент, вызвавший споры.

В конце декабря в открытом письме к Spotify сообщество из ученых, медицинских работников, профессоров и научных публицистов призвало компанию принять меры по борьбе с дезинформацией на платформе. "С учетом порядка 11 млн слушателей каждого выпуска, JRE (The Joe Rogan Experience) является крупнейшим в мире подкастом и обладает огромным влиянием. На протяжении всей пандемии Джо Роган неоднократно распространял вводящие в заблуждение и ложные утверждения в своем подкасте, вызывая недоверие к науке и медицине", - написали они.

На сегодняшний день Spotify насчитывает более 381 млн пользователей, включая 172 млн подписчиков Spotify Premium в 178 странах мира.

В знак протеста известные рок-исполнители Нил Янг и Джонни Митчелл потребовали удалить свою музыку. Из-за скандала рыночная стоимость платформы сократились на два миллиарда долларов.