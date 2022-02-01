Представлен уникальный ноутбук без единого разъёма

Компания Apple долгое время выпускала профессиональные, согласно её позиционированию, ноутбуки всего с двумя разъёмами USB-C. Есть на рынке и модели всего с одним таким портом. А что насчёт ноутбука вообще без разъёмов?

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, Craob X - мобильный ПК, лишённый каких-либо портов. Включая разъём для зарядки. Само собой, заряжаться ноутбук должен, да и порты реализовать как-то нужно. Для этих целей создатели Craob X придумали достаточно оригинальный способ.

На фотографиях можно видеть, что ноутбук комплектуется док-станцией, которая, во-первых, имеет достаточно широкий набор портов, а во-вторых, выполняет роль зарядного устройства. Для зарядки эту док-станцию нужно прикрепить к крышке ноутбука (держится всё на магнитах). Да, выглядит это немного странно и неясно, насколько устойчива такая конструкция. К тому же, если в процессе зарядки к док-станции будут подключены различные устройства и кабели, это ещё более усугубит ситуацию.

Но зато сам ноутбук впечатляет. Толщина устройства составляет всего 7 мм! Насколько это вообще возможно реализовать, не очень понятно, учитывая, что это общая толщина в сложенном состоянии.

Более того, тут ещё и используется 28-ваттный процессор Core i7-1280P, а его нужно как-то охлаждать. Из остального сообщается об экране 4K диагональю 13,3 дюйма, 32 ГБ ОЗУ, SSD объёмом 2 ТБ и Wi-Fi 6E. Масса устройства составляет 860 г.

О цене данных пока нет, как нет и информации о сроках выхода.