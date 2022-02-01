Игра года по версии GameAwards получит экранизацию

Кооперативная игра It Takes Two получит экранизацию от сценаристов "Соника в кино", сообщает портал Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Производством киноадаптации займется студия dj2 Entertainment, которая в том числе работает над фильмом по мотивам Sleeping Dogs и сериалом по Disco Elysium.

"It Takes Two приняли прекрасно как игроки, так и пресса. Мы очень рады возможности выйти за рамки игры, чтобы идею смогли оценить незнакомые с ней зрители", - поделился своими мыслями менеджер студии-разработчика игры Hazelight Оскар Волонтис.

Игра была выпущена в 2021 году студией Hazelight и получила высокие оценки игроков и критиков. В прошлом году It Takes Two удостоилась звания игры года на церемонии Game Awards.