Акции владельца Google взлетели в цене

Акции Alphabet, владеющей Google, взлетели в цене на постмаркете более чем на 9 процентов, до 3005 долларов за бумагу, свидетельствуют данные биржи NASDAQ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бумаги стали дорожать после того, как корпорация представила отчет за четвертый квартал: представленные в нем результаты оказались лучше, чем ожидали аналитики, отмечает CNBC. Доходы выросли на 32 процента и составили 75,3 миллиарда долларов, тогда как прогнозировался, по данным Refinitiv, показатель в 72,17 миллиарда.

Доходы от рекламы за квартал достигли 61,24 миллиарда, что на 33 процента больше показателей за тот же период прошлого года. Результаты соответствуют высоким показателям компании за прошлый год. Хуже прогнозов стали только цифры о рекламных доходах YouTube - сервис сейчас активно конкурирует с TikTok с запуском формата Shorts.

Кроме того, Alphabet объявила, что приняла решение о сплите акций в формате 20 к 1. Так, каждый, кто по состоянию на конец дня 1 июля будет владеть акциями компании, 15 июля получит еще 19 штук. Процедура предполагает, что число акций в обращений увеличится, но их стоимость снизится. Решение также поддержало стоимость бумаг, отмечает CNBC.

Стоимость акций Alphabet в 2021 году возросла на 65 процентов, в чем корпорация обошла остальных технологических гигантов. Также компания впервые преодолела порог в два триллиона долларов, в то время как Apple с конца года близка к исторически рекордной для рынка отметке в три триллиона.